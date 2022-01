BIENVENUE À NIGHT CITY

Niveau de menace selon le NCPD

ATTENTION : selon le Night City Police Department, le niveau de menace actuel à Pacifica est : CATASTROPHIQUE. Les autorités municipales étant absentes, le quartier est contrôlé par des groupes criminels, et particulièrement par les Voodoo Boys. La tenue vestimentaire et les modifications corporelles des membres de ce gang font souvent référence, d'une manière ou d'une autre, à la religion vaudou, raison pour laquelle les résidents de Night City semblent avoir repris le nom de « Voodoo Boys » à un gang plus ancien, sans rapport avec celui que nous connaissons. De plus, les fréquentes attaques de « désosseurs » font qu'un certain nombre de ceux qui entrent à Pacifica en ressortent sans leurs implants luxueux ou, pire, sans leurs organes vitaux.